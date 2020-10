En PR se niegan a fumigación contra el dengue en la colonia Ampliación Jara Corona. Vecinos de la colonia Ampliación Jara Corona, solicitan la intervención de las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz, debido a que existen áreas que son un riesgo sanitario para la salud de la población sobre todo en la calle Xicoténcatl.

Al respecto Liliana Ferral vecina de dicho sector, argumentó que varios vecinos mantienen sus terrenos llenos de hierba provocando criaderos del mosquito transmisor del dengue y por consecuencia el contagio hacia las personas de este sector de la ciudad.

“Ya no sabemos a quién recurrir, el sector salud vino pero los vecinos no los recibieron no hacen caso a las recomendaciones que realiza el personal del sector salud, ya se registró un caso de dengue hemorrágico y no entienden, esperemos que las autoridades sean más estrictas en ese aspecto”.