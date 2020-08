Envenenamiento masivo de mascotas en Poza Rica puede ser ritual

Envenenamiento masivo de mascotas que se ha generado en la ciudad de Poza Rica podría tratarse de rituales en los cales se hacen este tipo de “sacrificios”.

Por Isaac Carballo Paredes

Poza Rica, Ver. – Una gran consternación ha generado en este municipio, el asesinato en masa de animales en colonias. Principalmente en fraccionamientos de los municipios de Poza Rica y Coatzintla.

Los activistas en pro del respeto animal indican que al parecer se trata de un ritual pues de acuerdo con Ángeles Dorantes; integrante del Colectivo “Ángeles Peluditos Poza Rica”.

En esta ciudad se han registrado de manera frecuente el envenenamiento de mascotas en los fraccionamientos La Floresta y Las Fincas. Donde pareciera que por la cantidad de animales se trata de un ritual.

Ángeles, explicó que la misma situación acontece en sectores como la División de Oriente. Donde los vecinos han reprobado la muerte de una gran cantidad de perros y gatos.

La mayoría de las mascotas, se han reportado por envenenamiento que no ha sido castigado por ninguna autoridad.

Sin embargo, con lo anterior destacó que, si bien la Fiscalía demuestra un notable desinterés por atender los casos que si están denunciados. Algunos desde hace más de 4 años.

Hasta el momento son los mismos ciudadanos quienes no reportan, ante las instancias correspondientes, las muertes masivas de sus mascotas.

“Mientras que la ciudadanía no denuncie y no exista un antecedente, no se aplica ningún procedimiento por parte de la autoridad, se debe denunciar aunque no se sepa quien fue el perpetrado, debe haber un antecedente, porque mientras tanto no puede haber un proceso legal sino hay una parte acusatoria”, dijo.