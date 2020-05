Ex policías de Poza Rica denuncian extravío de pruebas en caso de fraude de cheques. El representante jurídico de los ex policías Intermunicipales y ex empleados del gobierno del Estado Óscar Juárez Tellez denunció el extravío de un total de 135 pruebas caligráficas, realizadas por la Fiscalía desde hace un mes y que son clave para dictaminar el fallo a favor o en contra de los demandantes.

Indicó que al dar seguimiento al proceso legal por la falsificación de firmas en los cheques de liquidación, que supuestamente fueron cobrados por los ex policías Intermunicipales, se le notificó que estas habían sido enviadas para su análisis en la ciudad de Xalapa.

Sin embargo cuando acudieron a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, se les hizo saber que estas pruebas no habían sido enviadas a dicha instancia, por lo que ahora se desconoce si estas se encuentran en la Fiscalía de Poza Rica o en Tuxpan.

Ex policías de Poza Rica denuncian extravío de pruebas en caso de fraude de cheques

Juárez Tellez externó que esta situación viene a entorpecer el proceso legal, pues las pruebas extraviadas son clave para realizar el dictamen de fallo a favor o en contra, y con ello puedan evidenciar que funcionarios de la administración estatal del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa falsificaron las firmas en 134 cheques de liquidación a los ex policías.

Indicó que se cobraron cheques por un monto de 9 millones de pesos, pero se sabe que el monto total es de alrededor de 20 millones de pesos, en perjuicio de un total de 400 ex integrantes de la Secretaria de Seguridad Pública, que hasta el momento no han recibido ni un solo peso por liquidación.

Tambie´n podría interesarte: Comercios de Poza Rica no respetan confinamiento

Por Isaac Carballo Paredes