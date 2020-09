Expulsan de su propio terreno a dueños de albergue de perros . Responsables de un albergue de perros gastaron 25 mil pesos en un corral. Señalan al sub agente municipal de Rancho Nuevo de actuar prepotente

Por Jesús Alan Mendoza

Tihuatlán.- Ver.- Responsables de un albergue de perros denominado “Ángeles con Patitas” denunciaron en redes sociales la intensión de expulsión de un terreno propio en la comunidad Rancho Nuevo, lugar donde invirtieron 25 mil pesos para la construcción de una malla y lograr un refugio para estos animales.

Aseguran que se mudaron el jueves por la noche a pesar de todos los inconvenientes, los animales estaban inquietos y rompieron una malla, donde se quedaron toda la noche con ellos para tranquilizarlos a pesar de la lluvia y el sereno.

“Sin embargo al día siguiente como a las 10 de la mañana cuando me dispuse a bajar a la casita que rentaba, me llegaron con un papel que decía que me citaban a las 12 de la tarde, donde Armando Pérez Reyes sub agente municipal, Tihuatlán; de una manera prepotente, agresiva y sin escrúpulos me exigió retirarme junto con mis perros del terreno y de la casa donde vivía, dando un plazo de 2 horas en un principio”, precisaron.

Indican que las razones de la autoridad es que se debió presentar con el y a la vez requerir la aprobación en el terreno que es privado y propiedad de la familia, ya que temen que los perros ataquen a la gente y propaguen alguna enfermedad, esto a pesar de estar vacunados y esterilizados.

Agregan que para evitar problemas dio los animales en adopción, sin embargo la gente no entiende de los cuidados que deben tener, esto aunado a la actitud negativa del sub agente de expulsarlo del pueblo atribuyendo que defiende y cuida a su gente, cuando esta acción es ilegal.

En la gráfica muestran el documento que envió el sub agente municipal Armando Pérez Reyes.

