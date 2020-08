FGE se niega a entregar restos de desaparecidos a sus familias: colectivos

Por Isaac Carballo Paredes

Poza Rica, Ver.- La integrante del Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos “María Herrera”, Maricel Torres Melo de inicio que la Fiscalía General del Estado, no ha entregado los restos humanos, de almenos cinco personas que fueron descubiertos en el predio de “La Gallera”.

En este sentido explicó que, aunque ya fueron identificados por sus familiares, la Dirección General de Servicios Periciales no ha entregado los restos, pese a que estos hallazgos se realizaron desde el 2017 en el municipio de Tihuatlán.

Mencionó que los familiares identificaron los restos de Javier Hernández Sánchez, Carlos Enrique Hernandez Sánchez, Blanca Rosario Solis, Luis Enrique García Flores, José Luis Juárez García, sin embargo, sus restos aún siguen en poder del estado y no hay fecha para cuando éstos sean liberados y entregados sus familias.

Torres Melo también aseveró que no hay avances en la investigación genética de al menos mil 200 restos óseos, que también fueron localizados en el predio conocido como “La Gallera”, del municipio de Tihuatlán, mismos que se encuentran en posesión de Fiscalía General del Estado.

Lamentó que el cambio de titular de Fiscal General del Estado no haya favorecido en nada, para agilizar las investigaciones, pues estas no avanzan y en las carpetas no hay planes para la localización de las personas desaparecidas