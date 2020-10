Fugas de agua, pérdida millonaria para CAEV. Sin rehabilitarse red de distribución.

Por: Redacción Noreste

Poza Rica, Ver.- Actualmente miles de litros de agua se desperdician diariamente en diversos puntos de la ciudad, esto tras diversas fugas que se presentan en las tuberías de distribución de la Comisión de Agua con sede en Poza Rica.

Los vecinos que sufren principalmente esta problemática es en la calle Tecolutla de la colonia el Mollejón y los que viven en la colonia Arroyo del Maíz, quienes tienen más de 3 meses sin el servicio de agua potable, sin embargo esta problemática no es exclusiva de colonias alejadas de la ciudad ya que en el primer cuadro se puede visualizar fugas que generan encharcamiento en las principales calles y avenidas del municipios

A pesar de que la ciudadanía acude a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) las fugas continúan presentándose, por lo que exigen a las autoridades estatales poner énfasis en este caso ya que afecta a cientos de familias de este sector de la ciudad.

Cabe destacar que la red de distribución de agua en esta ciudad tiene más de 40 años en servicio y no se le ha brindando un mantenimiento general, solo se reparan las tuberías dañadas, por tal motivo se repara una fuga pero dos más se presentan, generando que no se brinde un servicio adeudado.