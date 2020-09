Habitantes temen que patrulla estatal sea clonada: Sierra del Totonacapan. Policías encapuchados siembran terror en los municipios de la sierra del Totonacapan

Redacción Noreste

Sierra del Totonacapan, Veracruz

Habitantes de la sierra del Totonacapan se encuentran temerosos debido a que abordo de una camioneta de la Secretaría de Seguridad todos los policías están encapuchados, situación que les causa desconfianza por lo que piden la intervención del delegado de esta corporación policíaca para que tome cartas en el asunto y verifique dicha unidad, pues temen que sea gente externa y quiera cometer alguna fechoría.

Los habitantes del municipio de Espinal, Coxquihui, Filomeno Mata, Coyutla, Coahuitlán y Mecatlán y localidades que se encuentran a bordo de la carretera, mencionaron que están detenido unidades sin motivo alguno, situación que les genera mucha desconfianza pues temen que se repita la historia de la jovencita de Zozocolco que hace unas semanas fue privada de la libertad y de su vida.

Vecinos relataron la unidad marcada con el número económico 3347, trae vidrios polarizados y de un costado de la patrulla trae el número tapado, esto confunde y causa temor, pues en años anteriores en la sierra del Totonacapan había camionetas de la policía estatal que eran clonadas y así estaban trabajando, por lo que se solicita la intervención del delegado de la región cuarta de la Secretaría de Seguridad Pública y verifique esta unidad.

El temor de los pobladores es que no saben si son policías o no, todos andan con pasamontañas, la patrulla no sé le ve el número económico, eso es extraño y tienen miedo que no sean lo que aparentan ser.

Habitantes de la sierra del Totonacapan hacen un llamado a las autoridades de la SSP para que verifiquen esta situación, en caso de ser sus elementos se indentifiquen o se quiten sus capuchas porque lo único que hacen en lugar de cuidar a la población es meterles miedo.