Ignoran contingencia por jugar fútbol. Jóvenes de Poza rica no aplican la sana distancia por la pandemia del Covid-19 por “no perdonar la Cascarita”

A pesar de haberse proclamado en México la fase 3 de la pandemia mundial ocasionada por el Covid-19, jóvenes de Poza Rica se arriesgan y no toman las medidas preventivas de salud de quedarse en casa y continúan su rutina normal en campos de la ciudad.

La “Cascarita” como todos los jóvenes le dicen, se realizan clandestinamente desobedeciendo las indicaciones de la Secretaría de Salud y las restricciones impuestas por las autoridades municipales al no poder hacer deporte en todos los campos de la ciudad, es por ello que eventualmente la policía municipal hacen sus rondines en algunos campos, para poder desalojar a los futbolistas que desobedecen la cuarentena.

Iván Domínguez, uno de los jugadores que se dan cita en uno de los campos de la ciudad comentó para Noreste que

“La pandemia ya nos tiene aburridos en casa, así que tres compañeros y yo no reunimos por lo menos una vez a la semana para poder jugar una hora y después regresar a nuestros hogares”.

“Sé que el coronavirus existe y mis papás me reprenden para no salir de casa, pero las ganas de patear un balón y hacer ejercicio son más fuertes y me voy un ratito con mis amigos, pero regresando a casa me espero un poco, para poder bañarme y desinfectar mi ropa y zapatos.