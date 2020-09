¡Negros antecedentes! De Manuel Francisco Martínez

En investigación periodística realizada por Editorial Noreste, se logró sabe que el profesor Manuel Francisco Martínez Martínez quien otorgo la cantidad de 200 mil pesos en efectivo al gerente general de una emisora de radio de la localidad por concepto de publicidad para unas escuelas de Álamo, se dice que ha tenido un pasado oscuro, donde fue procesado por secuestro y quien bajo sus influencias políticas no logró pisar la penitenciaría.

Francisco Martínez, quien fuera ex diputado del partido Verde Ecologista, así como propietario y director de varias escuelas de la zona norte del estado de Veracruz, hace dos años fue procesado por secuestro en agravio de la ex secretaria del Trabajo de Veracruz, María Guadalupe Argüelles Lozano, quien con sus artimañas convenció al juez para evadir la penitenciaría, aceptando supuesto soborno por 3mdp.

No obstante, ante estas conjeturas y analizando el proceso en el que fueron liquidados los 200 mil pesos por concepto de publicidad a la emisora adscrita en la publicación anterior, se debe de analizar y cuestionar a la secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la propia SEV, el procedimiento que debe de tener cada institución educativa para no despilfarrar tan aberrante cantidad de un solo golpe o ¿será que el ex diputado pago con dinero del pueblo?.