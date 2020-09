Poza Rica, ciudad violenta para las mujeres: suma 40 agresiones en un mes

Poza Rica, ciudad violenta para las mujeres. Los índices de violencia hacia las mujeres se multiplicaron durante el confinamiento por Covid-19, sólo en el mes de agosto el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), atendió 40 casos de violencia, la mayoría física, en contra de mujeres de este municipio, informó Norma Arango Gibb, directora del citado organismo.

La funcionaria destacó que de las 40 intervenciones realizadas durante el mes de agosto, más del 50 por ciento eran por violencia física, es decir, al menos 20 mujeres solicitaron el apoyo del IMM debido a los golpes que recibieron en sus hogares por parte de sus parejas.

Norma Arango Gibb explicó que el confinamiento generó el aumento de esta clase de violencia en la mayoría de los hogares, sin embargo, subrayó que pese a que existen leyes que castigan este tipo de actos, debido a la pandemia, estos no son atendidos, ya que los juzgados y Fiscalía están cerradas.

Poza Rica, ciudad violenta para las mujeres

“No puede ser que una mujer llegue con agresión, llegue lastimada, destrozada y no sea atendida porque estamos en contingencia, no debemos esperar a que llegue en ataud”, dijo la directora del IMM.

Arango Gibb informó que ante esta situación el IMM ha gestionado, ante el Ayuntamiento, las instalaciones de la Biblioteca Municipal “Francisco Lira Lara”, sitio en donde se ofrecerá atención psicológica, jurídica y médica a las mujeres víctimas de violencia.

La directora subrayó que este espacio se aplicarán todos los protocolos sanitarios, para salvaguardar la salud de las usuarias, por lo que no hay pretexto para que las víctimas de violencia no reciban el apoyo que necesitan. “No piensen que porque estamos en contingencia no podemos atenderlas, estamos aquí, no están solas, sabemos que es espantoso tener al agresor en casa, pero aquí seguimos en atención”, finalizó.

Por Isaac Carballo