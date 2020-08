Poza Rica: Contagios y agresiones, temor de paramédicos de Cruz Roja. La delegación estatal de la Cruz Roja está preocupada ante la posibilidad de suspender sus servicios en varios municipios de la entidad, esto luego de que paramédicos y voluntarios han externado sus ganas de retirarse de la benemérita institución, ante su miedo a ser contagiados de coronavirus, pero también por las agresiones que la población ejerce sobre ellos.

En este sentido la delegada estatal de la Cruz Roja, María de los Angeles Villa de Rodríguez destacó que hasta el momento se ha registrado la muerte de dos paramédicos por coronavirus, uno en la delegación de Cerro Azul y otro en Boca del Río, además de que varios voluntarios también se han contagiado del virus.

“Los paramédicos tienen temor a contagiarse y tiene toda la razón porque no sólo se contagian ellos, sino toda su familia”, explicó la delegada, quien severo que existe una gran preocupación en la delegación porque paramédicos y voluntarios decidan dejar de prestar sus servicios en la Cruz Roja.

La delegada además indicó que varios paramédicos han sido golpeados e insultados por la misma población, esto cuando los enfermos que son trasladados a algún hospital, fallecen en las unidades de emergencia o bien cuando mueren en las áreas de urgencias cuando no son atendidos por el personal médico del nosocomio, culpando a los paramédicos de los decesos, cuando ellos sólo realizan traslados de personas que ya están muy graves.

“La gente no se imagina lo que es estar con un equipo de protección, es un horno, los paramédicos aún así esperan a que los pacientes sean atendidos, se arriesgan a contagiarse, pero los ciudadanos no se ponen en el lugar de los paramédicos, ellos no tiene la culpa”, dijo.

Este tipo de situaciones han desmotivado por completo a los paramédicos y más a los voluntarios, quienes no perciben ningún salario, mismos que han externado sus ganas de dejar de laborar en las delegaciones de todo el estado, lo cual significaría dejar de prestar servicio en varias delegaciones, sobre todo en las que tienen poco personal.

La delegada hizo un llamado a la población para que respete al personal de la Cruz Roja, y también para que no exponga su integridad física al momento se realizar traslados ya que los contagios también se generan debido a que los ciudadanos no indican a los paramédicos el padecimiento que tiene el paciente.

