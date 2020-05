Poza Rica tendría quiebra total de 30% de negocios tras la pandemia

Prevé Poza Rica quiebra de 30% de negocios tras la pandemia. De no generarse una recuperación económica en los siguientes meses en este municipio, el 30 por ciento del total de locales de los mercados de la ciudad podrían cerrar sus puertas de manera permanente.

De acuerdo con la Secretaria de Interior de la Unión de Comerciantes del Mercado Poza Rica, Marcela Vicencio Galindo este centro de abastos es el claro ejemplo de las predicas económicas, que ha generado en esta ciudad la pandemia sanitaria por Covid-19.

Aseveró que desde hace más de un mes ha cerrado más del 70 por ciento del mercado, especialmente aquellos negocios que realizan actividades no esenciales, quienes reportan pérdidas del 100 por ciento en sus ventas, además del despido temporal de sus empleados.

Prevé Poza Rica quiebra de 30% de negocios después de la pandemia

Sin embargo, una vez que inició la fase 3 de la contingencia sanitaria, cuando se cerró el centro de la ciudad y se instalaron los cercos sanitarios en la periferia del mercado Poza Rica, las ventas de los pocos negocios esenciales que perecen abiertos disminuyeron en un 90 por ciento, esto debido a que los ciudadanos ya no acuden a comprar al mercado.

La integrante de la Unión de Comerciantes destacó que, si no se registra una recuperación económica en los siguientes meses en esta ciudad, el 30 por ciento de los locales no abrirá de nuevo sus puertas, puesto que este año no habrá ganancias y la gran mayoría de los locatarios, no contará con el recurso para pagar impuestos y la nómina de sus empleados.

De igual manera indicó que muchos de los comerciantes no han tenido acceso a los microcreditos que ha ofrecido el gobierno federal, ya que no cumplen con lo requisitos para ser beneficiados, por lo que sin lugar a dudas el impacto económico que ha dejado la pandemia en Poza Rica, es profundo.

También podría interesarte: Golpe de calor provoca la muerte de albañil en Poza Rica

Por Isaac Carballo Paredes