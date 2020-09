PozaRica : Muere joven que forcejeo con policía estatal

Tras ser interceptado, forcejeo con un elemento de SSP aquíen desarmó

Al momento de la agresión el infractor accionó el arma accidentalmente

Un policía del Estado le causó la muerte a un hombre al disparar su arma de cargo cuando el ahora occiso se recistia a la detención, sin embargo familiares del mecánico exigen justicia.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Azueta y Francisco Sarabia, de la Colonia Manuel Ávila Camacho, en dicho lugar luego de ser interceptado y le fue ordenado bajar de la unidad, El conductor identificado como José Eduardo de ocupasion mecánico forcejeo con elementos de la Policía Estatal siendo los oficiales Felipe de Jesús A., de 50 años y Luis Manuel C., de 32 años, quienes le marcaron el alto.

Al ver el policía Luis Manuel que su compañero Felipe de Jesús era golpeado por José Eduardo, el elemento Estatal presuntamente respondió la agresión intentando someter al mecánico, sin embargo el arma se accionó incrustadose una bala en el cráneo de José Eduardo.

La víctima murió horas mas tarde en el hospital regional, a donde fue llevado por paramédicos de grupo sirena. Pesé a que la Fiscalía no a dado a conocer los motivos del porqué aún no declaran los elementos Estatales y si se habriria una carpeta de investigación contra los elementos; familiares de la Víctima exigen justicia además de mencionar que de no optener respuestas positivas, realizarían un plantón en las oficinas de la Unidad integral de procuración de Justicia del Séptimo Distrito judicial en Poza Rica.