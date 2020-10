Tránsito del estado en seguridad vial en operación grúa en Poza Rica

Tránsito del estado en seguridad vial en operación grúa. Mano dura contra automovilistas que se estacionen en lugares prohibidos en Poza Rica, Veracruz.

Personal de tránsito del estado y seguridad Vial desde muy temprano dan continuidad al programa de operación grúa, contra los vehículos que sean estacionados en lugar prohibido prohibidos, en esta ciudad petrolera.

Así lo señaló el delegado Alejandro Rodríguez Callejas que estas acciones se están realizando con los vehículos que son estacionados en los boulevares Adolfo Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas así como en el primer cuadro de la ciudad.

Por lo que hace un llamado a la población en general a qué no estacionen sus unidades en los lugares donde existe un disco de no estacionarse, de lo contrario se harán acreedores a una sanción administrativa y que sus vehículos sean llevados al corralón.

De igual forma indicó el delegado de tránsito y seguridad Vial Alejandro Rodríguez callejas que se aplicará con mano dura contra quienes no respeten los señalamientos de no estacionarse, salvo aquellas unidades que por alguna razón tengan que hacer alguna descarga o carga frente a un comercio les dan la oportunidad a que lo realicen no obstruyendo la libre circulación vehicular.

Por lo que dijo que estas acciones son permanentes en esta ciudad con la única intención de hacer valer que el reglamento de tránsito vigente en el estado de Veracruz.

Con información de Gabino Escamilla Hernández.

