Vela cabildo por salud de ciudadanos de Poza Rica. Aprueban medidas rígidas para atención de la contingencia en fase 3. El cabildo que preside el alcalde, Francisco Javier Velázquez Vallejo, en el marco de la octogésima octava sesión extraordinaria de cabildo, aprobó por mayoría acciones a implementar en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a partir del 6 de mayo del 2020, como parte de la Estrategia Municipal ante la Contingencia Sanitaria por el Covid-19.

1.- A los establecimientos fijos y puestos ambulantes dedicados a la venta de comida, se les permitirá la venta exclusiva de productos para llevar; en caso de sorprender comensales en el sitio, esta acción será motivo de suspensión temporal después de una llamada de atención al establecimiento. Será responsabilidad de la negociación evitar aglomeraciones al exterior de su establecimiento, promoviendo la Sana Distancia.

La inmediata clausura total de los establecimientos mercantiles dentro del municipio de Poza Rica de Hidalgo, que generen la concentración de personas, tales como bares, cantinas, centros nocturnos, salones de eventos o fiestas, billares, gimnasios, escuelas de zumba, cines, centros de espectáculos y deportivos, y demás establecimientos mercantiles de actividades análogas –que no son consideradas como actividades esenciales por las autoridades sanitarias- que abran al público en los periodos de distanciamiento social que hayan determinado las autoridades sanitarias del país, así como las que con posterioridad se determinen, respecto de la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-cov2 (COVID-19).

La suspensión temporal podrá ser llevada a cabo por personal adscrito a la Subdirección de Modernización y Ordenamiento Comercial, de este Ayuntamiento.

2.- Aplicación estricta de las medidas pactadas con los representantes del Transporte Público en la modalidad de taxis, previo acuerdo con ese sector, y que corresponden a:

* Obligatorio para todos los conductores usar cubre bocas y guantes, obligatorio para usuarios usar cubre bocas, proporcionar gel antes de abordar las unidades, sanitización obligatoria de unidades cada tercer día en el módulo de escuela María Enriqueta, limpieza constante de las unidades con agua clorada en puntos más susceptibles de contacto, respetar la sana distancia de los conductores en los sitios de taxis; sólo está permitido transportar 3 pasajeros, y colocar carteles en cada sitio de taxi con las medidas preventivas,

3.- Solicitar al Gobierno del Estado de Veracruz, autorice a las Delegaciones de Transporte Público y Tránsito y Seguridad Vial, aplicar infracciones, exclusivamente a las unidades del servicio público que transporten más de 3 pasajeros.

4.- Es obligatorio el uso de cubrebocas (de calidad doméstica y/o comercial) a todas las personas que por necesidad tengan que transitar en la vía pública, ya sea caminando o en algún vehículo.

5.- Se instruye el cierre de todos los establecimientos que ofrezcan productos o servicios No Esenciales, en el municipio (que no se encuentren dentro los giros en la lista adjunta); aquel que no acate esta medida después de una llamada de atención, se le clausurará el establecimiento.

6.- La tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, farmacias y supermercados deberán establecer un control de acceso, no permitiendo el ingreso de más de una persona por familia o grupo y promoviendo en la parte exterior de su establecimiento la Sana Distancia.

.- Se continuarán con los módulos de información en los principales accesos al Municipio y en el centro de la ciudad. Estableciendo un control más estricto a personas que no radiquen en el municipio para evitar que ingresen a la ciudad, sino se trata de atender un asunto o actividad esencial.

8.- Se tomarán de manera conjunta con las instituciones de inversión y financiamiento (Bancos, casas de empeño, cajas de ahorro, y demás que tienen actividad financiera) y el Municipio acuerdos para promover la Sana Distancia en la parte externa de cada una de sus sucursales.

9.- Se recomienda que niñas y niños menores de 12 años y personas mayores de 60, mujeres en etapa de gestación, y personas con enfermedades crónico-degenerativas, NO salgan de sus viviendas (ni caminando o en vehículo), a no ser que esté plenamente justificado su accionar, principalmente acudir al servicio médico.

10.- El Gobierno Municipal, de acuerdo a su capacidad económica, continuará brindando apoyo alimentario para toda la población afectada por la contingencia sanitaria.

11.- Se cambiará el tono de la comunicación del Gobierno, pasando de la invitación a la obligación de acatar las medidas señaladas para toda la ciudadanía. 12.- Se instalará de manera permanente el Consejo Municipal de Protección Civil y el Comité Municipal de Salud mientras continúe la contingencia.

13.- Se solicitará el apoyo de las diferentes corporaciones de Seguridad (Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil) para que apoyen en vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas enlistadas en el presente acuerdo.

14.- Se invitará a los municipios de la zona conurbada Poza Rica (Cazones de Herrera, Coatzintla, Tihuatlán y Papantla), a establecer medidas similares que coadyuven al fortalecimiento del aislamiento social y la sana distancia.

15.- El presente acuerdo estará vigente hasta que las autoridades de Salud federal y estatal declaren la terminación de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

En lo conducente, y derivado de la naturaleza jurídica de la inobservancia a las medidas señaladas, se considerará infracción a lo establecido por la Fracción III del artículo 96, y sancionado conforme el artículo 102 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el lunes 3 de diciembre del 2018.

En todo momento se velará por el respeto de los derechos humanos y las garantías individuales de las personas.

