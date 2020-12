Protección Civil realizo la respectiva inspección

Poza Rica, Ver. – Tras realizar una gira de trabajo por la zona norte del estado, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, señaló en entrevista que ha pedido a los de Papantla, Poza Rica, Coatzintla, Cazones y Tuxpan, a no bajar la guardia contra la pandemia del COVID-19, a que deben de exhortar a la población a que no abandonen las medidas sanitarias y que eviten las reuniones de fiestas, que lo aten de hacer en pequeño en el hogar y si no hay necesidad de salir a la calle, nos quedemos en casa.

Pidiendo a la ciudadanía que se mantengan en su ciudad o pueblo, acatando las medidas sanitarias, porque Diciembre es una temporada en que las enfermedades respiratorias se incrementan, por lo que todos debemos de cuidarnos, proteger a los menores y a los mayores de edad.

Señalando que en varios municipios como Poza Rica, se ha propagado este virus y se debe de continuar acatando las disposiciones sanitarias, como el uso de cubre bocas, utilizar el gel antibacterial y sobre todos en guardar la sana distancia.

Como también lavándose las manos cotidianamente con agua y jabón y esperar que el próximo 2021, sea un año mucho mejor para todas las familias veracruzanas, de esta manera se expresó el gobernador del estado ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, al salir de la reunión de la mesa para la construcción de la paz, en el municipio de Cazones.

Por Gabino Escamilla Hernández / Noreste

