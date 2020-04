Protestan propietarios de bares y cantinas en Poza Rica. Propietarios de bares y cantinas de Poza Rica protestaron de forma pacífica en las instalaciones del Ayuntamiento, esto para solicitar que se les permita reabrir sus locales como se había acordado para el próximo 30 de abril, los concesionarios aseveraron que su situación económica es crítica e intolerable.

Destacaron que por cada negocio dependen en promedio 10 familias cuyos miembros por el momento no están cobrando su salario, esto debido a que estos negocios no están percibiendo ingresos ya que mantienen cerrados sus negocios por instrucción federal.

“Es una etapa muy complicada para nosotros, la situación es muy mala, no hay ingresos para nadie, así es para todos en esta ciudad, no hay ingresos”, dijo uno de los afectados de nombre Juan Pérez, quién aseveraron que hasta el momento no han despedido a su personal, pero tampoco les están pagando su salario.

Los concesionarios lamentaron la situación en la que se encuentran, debido a que no sólo tiene la responsabilidad de pagar salarios, sino también deben pagar servicios como agua, luz y cuotas obrero-patronales al IMSS, pagos que no esperarán ni siquiera durante la contingencia.

Luego de entrevistarse con personal del Ayuntamiento, el director de Desarrollo Social y Humano, Abelardo Aguirre Guerrero les ofreció a los manifestantes la entrega de despensas y leche, a las madres de escasos recursos que laboran en bares y cantinas.

Por Isaac Carballo Paredes