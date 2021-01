PT a favor de que Ricardo Ahued sea aspirante a la alcaldía de Xalapa

Xalapa, Ver. – La presidenta de la Asociación Civil, «Hagamos Algo», Rosa Aurora García Luna reveló que a pesar de que no lo manifestaron de manera directa, hubo mujeres en Veracruz víctimas de violencia política de sus propios partidos durante procesos electorales pasados.

«Las candidatas o precandidatas no quieren decir que en su partido están sufriendo violencia, que no se les prestó apoyo. Nosotros hicimos unas entrevistas y las mujeres nos dijeron que sí habían recibido el apoyo, pero sabemos que no les llegan las lonas, los materiales de las campañas, no tienen la misma difusión en medios».