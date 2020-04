PT en desacuerdo con la educación virtual. El Partido del Trabajo, se suma a todos aquellos que concuerdan con el propósito de que los evasores fiscales sean procesados si no pagan los impuestos que deben. Quienes han acordado con la SHCP la forma en que realizarán su pago han comprendido que los tiempos de cambio son ahora con la 4T; éstos representan el 30% de los deudores a que hizo referencia el presidente de la República. El restante 70% que adeudan alrededor de los 35 MMDP tienen que sufrir las consecuencias por su omisión; asímismo, debe ser extensiva la penalización contra todo empresario que esté en la misma situación: las prebendas se deben de acabar; el PT.

En otro contexto, en el ámbito de la pandemia que sufrimos, el Partido del Trabajo, no puede guardar silencio ante aquellos que proponen se pongan en peligro miles de vidas de mexicanos; un periodista de televisora nacional ha desafiado al Estado diciendo que se no se tomen en cuenta las medidas sanitarias que conocemos, según él, por ser irrelevantes los informes que proporciona la secretaría de salud. A través de la secretaría de gobernación, se ha apercibido a la televisora para que manifieste su respeto a las medidas sanitarias públicamente, so pena de encarar sanciones de acuerdo a derecho. La libertad de prensa no debe confundirse con conductas ilegales que dañen a la población.

En el ambito estatal. El PT hace un llamado al Secretario de la SEV, a que se ponga las pilas. toda vez, que las irregularidades continúan destapándose. Algunas de las áreas donde se manejan recursos son señaladas de solicitar “moches”; hace falta una limpia total en todas ellas para evitar más descalabros y señalamientos contra el titular de esta dependencia. Primero fue el desfalco a profesores, quienes denunciaron que sus pagos llegaban incompletos por descuentos autorizados en favor de una financiera, lo que resultó falso. Ahora en espacios educativos se descubren anomalías en la asignación de obras. Por lo tanto, exigimos al secretario que investigue esos hechos.

Por otro lado. Continuando los comentarios en relación con el ente público anterior, el PT declara su total desacuerdo con la propuesta de poner en práctica educación virtual para cualquier nivel educativo. Las razones son varias, entre ellas, el carácter discriminador contra alumnos de escasos recursos; no todos ellos tienen computadora ni celular; pues, representan para ellos gastos superfluos; no todos los lugares del Estado tienen señal de telefonía, ni siquiera por vía celular; etc. Por tal razón, deben implementarse otras medidas que no excluyan a ningún estudiante.

En otro tema. reconocemos el trabajo que está realizando la Fiscalía General del Estado, toda vez, que en días recientes han llevado ante la justicia a ex funcionarios de la Institución más noble con la que cuenta el Gobierno Estatal, el DIF. Es tiempo de que también altos funcionarios de administraciones pasadas respondan ante la justicia por el atraco a las arcas de finanzas del Estado. Como partido no solo queremos que se castigue a quienes contribuyeron a su quebranto, sino también se investigue sus vienes y estos puedan ser recuperados y aplicados en acciones de beneficio para la sociedad.

Por último. Hacemos un exhorto a las dependencias del Gobierno del Estado, para que ejercen presupuesto para obra pública social afín que a la brevedad y de acuerdo a los lineamientos legales, y acordé a sus presupuestos, inicien las acciones que tengan contemplado realizar, a efecto de incentivar la economía regional del Estado y generar empleo que en estos momentos es importante promover.