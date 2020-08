Que no nos pase lo de la vez anterior, no debemos confiarnos: Cuitláhuac García. Luego de que este viernes se diera a conocer que Veracruz pasó del color rojo a naranja junto con otros 24 estados del país en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez enfatizó que no se debe interpretar como una oportunidad para relajar las recomendaciones sanitarias, pues es la única forma de seguir disminuyendo los contagios de coronavirus.

Que no nos pase lo de la otra ocasión, al pasar de semáforo rojo a naranja en el estado de Veracruz.

“Hicimos algunas medidas adicionales, funcionaron y ahora nada más le pedimos a la población que no olvide que hay que estar acorde al color del semáforo. El naranja es uno de riesgo alto, se mantienen las medidas. Solamente hay algunas actividades que aperturan del 25 al 50 por ciento de su actividad, pero toda la población mantenemos las medidas”.

A nivel estatal, la Secretaría de Salud precisó que son 99 municipios que permanecerán a partir de este lunes en el color naranja que significa riesgo alto, 9 estarán en riesgo medio y 104 se mantienen en color rojo de riesgo máximo.

Entrevistado este sábado, el gobernador García Jiménez dijo que se debe evitar un retroceso como el que ya ocurrió por la confianza de la población en las medidas sanitarias.

“No olvidemos que seguimos en alerta máxima. No debemos confiarnos, que no nos pase lo de la vez anterior. Cuando pasamos a naranja vino un relajamiento de las medidas y creo que la población no interpretó bien ese color, que sigue siendo de riesgo alto y había que mantener más estrictas las medidas a fin de que siguiéramos bajando, bueno, volvió a subir, ya sabemos.

Cabe recodar que el color naranja permite que algunas actividades no esenciales se retomen y aumenta el aforo de personas en centros comerciales y restaurantes, además se contempla la reapertura de algunos espacios públicos y actividades deportivas.

Por Héctor Juanz

También te puede interesar ver: Ante la falta de mantenimiento municipal en áreas verdes de Xalapa, Cuitláhuac García chapea glorieta Guízar y Valencia