Realizan recuento de daños en Coyutla. La secretaria de Protección Civil a nivel estado Guadalupe Osorno Maldonado en compañía del diputado local Eric Domínguez Vázquez y el alcalde Jesús Antonio Picazo Gutiérrez realizaron un recorrido por las calles y casas afectadas en el municipio de Coyutla, para levantar un censo de las familias damnificadas por las lluvias del pasado fin de semana, comprometiéndose a ingresar a los municipios de la sierra del Totonacapan más afectados en el programa del Fondo Nacional de Desastres.

Realizan recuento de daños, realizaron un recorrido por las calles y casas afectadas en el municipio.

Durante el recorrido los habitantes se acercaron a la titular de PC para solicitar apoyos urgentes, además de pedirle que les manden agua potable, que no tienen desde el domingo y no pueden lavar sus pertenencias que apenas si pudieron rescatar, luego del paso de las lluvias, exigiéndoles que se hagan obras de calidad, como la del puente que no se ha concluido, y que a causa de las lluvias sufrió severas afectaciones.

La titular de Protección Civil Guadalupe Osorno manifestó que en el transcurso de esta semana, un helicoptero del gobierno estatal traerá ayuda humanitaria a Coyutla para los damnificados, así mismo se comprometió a destinar apoyos para los habitantes de los municipios de Filomeno Mata, Mecatlán, Chumatlán y Espinal, pues son los que se vieron afectados también por las fuertes precipitaciones del fin de semana.

El diputado local Eric Domínguez Vázquez detalló que todos los habitantes que resultaron afectados por las lluvias seran apoyados por parte del gobierno del estado, resolviendo sus necesidades más urgentes, es una desgracia lo que están viviendo y no se les va a abandonar, los recorridos se harán en Comalteco, Filomeno Mata, Mecatlán y Chumatlán, para realizar un censo y ayudar a los que de verdad salieron afectados.

Por último el alcalde Jesús Antonio Picazo Gutiérrez agradeció a la secretaria de Protección Civil y al diputado local Eric Domínguez Vázquez el visitar a los coyutecos y tomarlos en cuenta en estos días de desgracia, más de 200 familias se vieron afectadas y es necesario que destinen recursos para poder levantar sus humildes viviendas y recuperar lo perdido, además es urgente que lo ingresen al Fondo de Desastres Naturales para que lleguen los apoyos del gobierno federal.

Por Delhy Galicia

También te puede interesar ver: Entregan alimentos a damnificados por las lluvias