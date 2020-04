Reforzar medidas ante primer caso sospechoso de Covid-19. Aunque las autoridades se empeñen por cuidar de la población, es solo con la ayuda de ésta que se podrá alcanzar la meta de no contar con casos positivos de Coronavirus, Covid-19 en Tecolutla, aseveró el presidente municipal, Juan Ángel Espejo Maldonado.

Insistió en que el Ayuntamiento que preside, se ha esforzado por implementar medidas preventivas importantes para mantener a la población a salvo de este nuevo enemigo de la salud, sobre todo a quienes por su edad o problemas físicos, forman parte del sector más vulnerable al virus.

No obstante, alertó, sin el apoyo de la ciudadanía no se podrá lograr este objetivo, pues lamentablemente, ya se cuenta con un primer caso sospechoso de Covid-19 en el municipio y ello es un llamado a reforzar las medidas como mantener la sana distancia, no recibir visitas y sobre todo, quedarse en casa pues son los días en los que se visualizarán los contagios masivos al ser ya locales.

Agradeció a los ciudadanos que desde las comunidades, han solicitado el apoyo de las autoridades para incrementar las medidas de prevención pensando en sus adultos mayores, sus niños y sus vecinos con enfermedades como diabetes, cáncer e hipertensión, quienes por sus características, están más expuestos a complicaciones mortales.

Por último, hizo un llamado a la población para no tomar dichas medidas a la ligera ya que las próximas horas serán cruciales para Tecolutla.

Por Redacción Noreste