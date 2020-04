Refuerzan medidas de salud en Zozocolco de Hidalgo con el propósito de evitar que llegue el Covid-19 a este Pueblo Mágico.

El alcalde del municipio de Hidalgo Faustino Ramiro Velázquez, acompañado por la síndica y el regidor del Ayuntamiento, han acordado tomar medidas más estrictas de salud para evitar que la población sea contagiada por el Coronavirus, debido al incremento de decesos que se han registrado en el país, es una situación de riesgo que requiere ser tomada en cuenta.

En un mensaje que dirigió el munícipe Ramiro Velázquez a través de las redes sociales, externó que la fase uno fue de recomendaciones básicas, la fase dos, que es en la que nos encontramos; se ha determinado cerrar algunos lugares donde se registra la concentración masiva de ciudadanos, hay muchas personas que ven mal estas acciones, pero son las medidas que se están tomando por instrucciones de salud a nivel federal y estatal, “no se trata de politizar esta contingencia sino de cooperar entre todos para mejores resultados, para salir bien de esta emergencia”, agregó.

Así mismo anunció que a partir de mañana lunes, la suspensión laboral en el Ayuntamiento es temporal, solo las áreas de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y Limpia Pública, estarán laborando, al pendiente de cualquier emergencia que se leída llegar a presentar, hasta el momento no se tienen casos sospechosos de Covid-19, pero ese va a estar alerta, no se bajará la guardia de salud.

Indicó que la mejor medida de prevención es quedarse en casa, de no salir en caso de que sea necesario, “los niños y niñas, jóvenes estudiantes que están de receso escolar deben mantenerse en casa, no salir, las amas de casa solo salir al mandado y regresar, para quien tenga que acudir a trabajar lo puede hacer, pero siguiendo las recomendaciones básicas de cuidado”.

Se ha recomendado que las personas que vienen de la Ciudad de México u otros lugares, deben de guardarse 14 días, para cumplir la cuarentena, en caso que no tengan síntomas podrán salir, pero eso no significa que vayan a lugares concurridos, son medidas de salud, hasta que pase la contingencia y que den las indicaciones las autoridades de salud a nivel federal.

Por último señaló que no habrá acceso a Zozocolco de Hidalgo para turistas, para evitar contagios, no hay fiestas, ni mayordomías, no reuniones, se cerraron todos los espacios públicos, todo por el bien de los pobladores, la presidenta del DIF Municipal Elvira Sotero Vázquez ha realizado la entrega de despensas a las familias de las comunidades, solo falta la cabecera municipal, Zozocolco de Guerrero y Buenos Aires, para ayudar a enfrentar esta difícil situación que se está viviendo.

Con información de Delhy Galicia.

