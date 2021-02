Refugio Casa Santa Ana, inaugura dispensario médico en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- La Casa Santa Ana, ubicada en el corazón de la cabecera municipal del municipio de Boca del Río, y la cual inició como un espacio para albergar y dar apoyo a migrantes, recientemente acaba de inaugurar sus dispensario médico.



Desde hace unos años, el recinto ha ido evolucionando, colocándose en un espacio más amplio y aumentando servicios gracias al apoyo de la iniciativa privada, y el párroco, Cecilio Herrera, quien luchó desde hace años por concretar este sueño, ya que cuenta con un hermano migrante.

Ahora, la Casa Santa Ana da asistencia de diversos tipos a personas de escasos recursos en todo el municipio y algunos alrededores, comida, alojamiento, ropa, calzado, incluso talleres de oficios primarios para obtener algún empleo.



Hace unos días, inauguró su dispensario médico, donde se surtirán las recetas a personas vulnerables, que no cuenten con el recurso suficiente para adquirirlo en un comercio privado.

«Quienes tengan al menos el 10 por ciento de lo que cuesta el medicamento, lo den como donativo a casa Santa Ana para seguir operando, pero si no tienen ningún recurso, no es ninguna condición», aseguró el padre Cecilio Herrera.



De la misma manera, solicitó a toda la ciudadanía a que done medicamentos al dispensario, pues en algunos casos hay personas de la tercera edad que necesitan tratamientos médicos caros y es complicado que estos puedan completar sus recetas, ya que o compran sus soluciones químicas o comen.



El número al que se pueden comunicar para dar apoyo con medicamentos es, 2299 860280; y en ese lugar podrán adquirir los boletos para la rifa de una casa en la localidad de Moralillo en el municipio de Medellín de Bravo, misma que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo, todo lo recaudado será destinado a la misma Casa Santa Ana para su manutención y apoyo social.

Alejandro Ávila

