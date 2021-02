Ricardo Ahued manda mensaje a la CFE; ‘Veracruz no es plato de segunda mesa’

Xalapa, Ver.- Ricardo Ahued Bardahuil, senador de MORENA, pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tarifas justas para todos los veracruzanos, es decir, una reclasificación.

“No entiendo porque a Veracruz no se le da ese lugar, no somos segundo plato, no es de partido, sino que creo que son justas las demandas y se tiene que resolver».

Foto: Web

Asimismo, dijo que los veracruzanos son pagadores, sin embargo, tienen tarifas muy elevadas. “No se trata de perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad y pagar menos, se trata de pagar algo justo”.

“Durante muchos años por parte de Veracruz se ha estado solicitando la reclasificación y un estudio serio», finalizó.

Con información de Los Políticos