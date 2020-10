Roberto Ramos Alor, secretario de Salud en Veracruz tuvo Covid, revela el Gobernador Cuitláhuac García este viernes, en un evento donde reconoció a 10 médicos, hombres de mujeres, por servicio en diferentes instituciones públicas.

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló este viernes que el secretario de Salud en la entidad, Roberto Ramos Alor padeció ya la enfermedad de Covid-19.Sin precisar la fecha, se habría tratado durante la etapa más crítica de la pandemia en el estado, pues dijo, le fue informado por el propio funcionario “cuando el virus estaba por todos lados”:



El mandatario estatal reconoció que Ramos Alor se mantuvo aun así frente a los Servicios de Salud, por lo que le reiteró su respaldo frente a la Secretaría de Salud en el estado, a pesar de que dijo, es objeto de críticas “injustas”.

“Un día lo vi muy distante de mí. Le decía como robotito porque traía una careta muy especial y un cubrebocas muy cerrado cuando me reveló: tengo este padecimiento, como me toque, voy a seguir al frente del gran equipo médico. Por fortuna, su cuerpo fue resistente y salió adelante, pero tan solo el no haber vacilado me dio una clara idea que no me había equivocado en elegirlo como secretario de salud, independientemente de las críticas que le han hecho llegar, que yo entiendo injustas, de alguien que se pone al frente, es ejemplo y no duda en extender la mano. De esos médicos por fortuna en Veracruz tenemos miles”.