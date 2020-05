Salud advierte no ir a Poza Rica por contagios masivos de coronavirus. La Secretaría de Salud del estado de Veracruz pidió a la población evitar acudir a Poza Rica, Coatzacoalcos o al Puerto de Veracruz. Esto lo hizo a través de un video que fue publicado por diversos medios de comunicación a través de la plataforma de la red social Twitter.

En el video, el médico Roberto Ramos Alor, de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz, advierte:

“El coronavirus es letal para el 7% de la población, donde estés y como estés, de nada sirve tener una cama del hostpital disponible si (usted) no se cuida.” Declaró.

Después dirigió específicamente a la población veracruzana: “La gente de los municipios de alrededor, le decimos: no vayan a Poza Rica, el riesgo de contagio es muy alto en en este momento, lo mismo para Coatzacoalcos, no los visiten si no es indispensable. Todos eviten en estos momentos ir a esos municipios”.

Según un comunicado de la SSa de Veracruz, publicado el 23 de mayo, las cifras de contagios son:

La cifra de positivos acumulados es de 2 mil 699 en 121 demarcaciones y 603 activos: Veracruz 1052, Coatzacoalcos 360, Poza Rica 239, Boca del Río 144, Minatitlán 127, Tuxpan 56, Córdoba 43, Xalapa 42, Cosoleacaque 40, Medellín 38, Papantla 29, Coatzintla 27, Alvarado y Orizaba 26, Cosamaloapan 20, Tihuatlán 18, Nanchital y San Andrés Tuxtla 17, Tierra Blanca 16, La Antigua y Fortín 14, Martínez de la Torre y Perote 13, Agua Dulce y Las Choapas 12; Acayucan, Jáltipan y Santiago Tuxtla 11.

Emiliano Zapata 10; Ixtaczoquitlán, Manlio Fabio Altamirano, Misantla y Río Blanco 8; Amatlán de los Reyes, Ayahualulco, Coatepec, Isla, Lerdo de Tejada, Pueblo Viejo y Tlalixcoyan 6; Ángel R. Cabada, Cerro Azul, Pánuco, Soledad de Doblado, Tlacotalpan y Úrsulo Galván 5; Cazones, Cuitláhuac, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, José Azueta y Tantoyuca 4; Álamo, Coacoatzintla, Mariano Escobedo, Moloacán, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Sayula de Alemán y Tres Valles 3.

