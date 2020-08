Sanciones en Veracruz a quienes violen medidas sanitarias por Coronavirus. La alcaldesa del Municipio de Tamiahua, Citlali Medellín en coordinación con el Consejo Municipal de Salud, mencionó que las personas que no respeten las medidas sanitarias correspondientes debido a la pandemia del coronavirus, serán multadas.

Sanciones en Veracruz a quienes desacaten protocolos para evitar propagación de Covid-19.

Cabe mencionar que dichas medidas fueron acordadas debido al notable incremento de casos de Coronavirus en el municipio de Tamiahua. Las sanciones comenzaron a aplicarse desde el pasado lunes 3 de agosto y la cantidad será de los 500 hasta los 20 mil pesos.

El Gobierno del municipio de Tamiahua por medio de redes sociales dio a conocer que la sanción por no usar el cubrebocas en espacios públicos y/o comerciales y en el transporte público es de 500 pesos.

De igual manera, las personas que no respeten las medidas sanitarias, además de la multa económica que se les aplicará, renuncian de manera voluntaria al servicio médico municipal y a utilizar ambulancia.

En cuanto a los que lleven a cabo reuniones sociales, religiosos o deportivos generando aglomeraciones y peligro ds propagación del Covid-19, la multa podrá alcanzar los 12 mil pesos. En cuanto aquellos que no sigan el protocolo pertinente de decesos por Coronavirus, la sanción es de 20 mil pesos, los prestadores de servicios que no respeten las medidas y los establecimientos comerciales que no sigan los protocolos serán acreedores a una multa de 5 mil pesos. Los comercios que incurran en no respetar las medidas sanitarias serán clausurados.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1784293198388883&id=976704975814380

