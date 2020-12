Santa Claus reparte sonrisas a bordo de su taxi

Veracruz, Ver. – Desde hace dos años Francisco Monzón Bejerano, a bordo de su taxi comparte el espíritu navideño con sus pasajeros.

Su vestimenta roja y su barba blanca hacen ilusionar de gran manera a quienes toman la unidad 8297.

“Me gusta alegrar y romper la rutina de quienes me hacen la parada. A los grandes les cae de sorpresa, se van riendo y se van tomando fotos. Y los niños son los más felices, se emocionan al verme conducir, me piden regalos, me dan sus cartas”, compartió.