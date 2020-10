Tomarán los puertos del país si Senado aprueba que la SEMAR sea la única autoridad marítima, advierten marinos mercantes.

Los marinos mercantes planean tomar los puertos del país si el Senado de la República aprueba la propuesta de Ley para trasferir todas las atribuciones de la Marina Mercante a la Secretaría Armada de México, advirtió el Presidente de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante y Puertos A.C., Capitán Faustino Suárez Rodríguez:

En Veracruz hay más de diez mil marinos mercantes que asegura, se sumarían a esta nueva forma de protesta para evitar militarizarse.

Insistió en que no se justifica esta medida como política de combate a la corrupción, pues en la Marina no hay funcionarios públicos pertenecientes al Gobierno Federal:

“Somos civiles. Tanto los puertos son concesionados por el Gobierno Federal y este a su vez a particulares Nada tiene que ver la corrupción que manifiestan en las aduanas, ya que es otro eje. La Marina Mercante somos los que tripulamos las embarcaciones. No somos empleados del Gobierno Federal, así que no nos pueden decir que somos unos corruptos porque no somos funcionarios públicos”.