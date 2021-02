Señalan a Miss Oaxaca en Veracruz de pertenecer a una banda de secuestradores

Boca del Río, Ver. – La mañana de este viernes se registró un violento desalojo en el predio “La Joya” ubicado en el municipio Boca del Río, donde invasores que afectan el manglar de arroyo moreno, se asentaron en la zona desde hace días.

El operativo que realizaron la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) y que encabezó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) terminó en trifulca, pues los asentados irregularmente se negaron a retirarse y agredieron a los uniformados, dejando al sub procurador de Medio Ambiente, Gaspar Monteagudo con una lesión tras recibir un golpe por una piedra.

“Se espera que no regresen, ojalá y sea el llamado a la ciudadanía para que no se dejen influenciar por líderes, no es un lugar que estén regalando, es un humedal que presta servicios ambientales, es un delito federal además, los arboles de mangle están normados por las leyes federales, las personas que se lleguen a encontrar, así lo marca la ley, tendrán que ser remitidas hacia la Fiscalía General de la República”, explicó el subprocurador de PMA.