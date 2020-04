SIOP Excluye a 17 constructoras en Poza Rica, Veracruz.

En la licitación para rehabilitar tramo hacia el aeropuerto Tajín, da preferencia a una empresa de Xalapa, no de la zona norte, como es la indicación del gobierno federal

El presidente de la Delegación Veracruz Norte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Daniel Caballero Pineda, manifestó su total respaldo a los agremiados de este organismo, y reprobó la decisión de autoridades estatales ante la omisión a las medidas implementadas por el gobierno federal, de que la obra pública debe regionalizarse para beneficiar al mismo sector de la zona.

Empero, el sector de la construcción de la zona norte ha sido descalificado, hecho a un lado sin motivo, pese a que cuenta con amplia experiencia, que se cumple en tiempo y forma con lo requerido, además de proponer un presupuesto accesible y contar con gente preparada para realizar obra pública, sin embargo, Elio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del gobierno del estado, solo benefició a una empresa xalapeña.

Y es que en el pasado concurso para realizar la pavimentación del acceso al aeropuerto Tajín, del Km. 0+000 al Km. 4+000, tramo federal 180, con base a la convocatoria pública SIOP-PF-2020-06, el líder de la CMIC zona norte, Caballero Pineda defendió que los concursantes, que a continuación se enlistan, presentaron precios accesibles, con un equipo de trabajo bien establecido y maquinaria de primera; sin embargo, fueron descalificados y se desechó su oferta, avalando a la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CISAR, S.A. DE C.V., mediante el Fallo de Adjudicación en la licitación pública nacional No. LO-930007995-E23-2020, que propuso un monto por $19, 691, 360. 44 (DIECINUEVE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 44 CTVS.), además de no pertenece a la región, sino que es de Xalapa, cuestión que sorprendió a esta Cámara, sobre todo, por no favorecer a ninguna de las 17 empresas propuestas que sí están establecidas en la zona norte.

SIOP Excluye a constructoras

Algunas empresas regionales concursantes y sus presupuestos:

1.- Constructora e Inmobiliaria Vázquez, SA de CV—— $18, 041,163.52

2.- SYO de México, SA de CV——————————– 18, 332,420.08

3.- Compresores y Maquinaria de Tuxpan, SA de CV—— 18, 692,995.86

4.- Const. e Inmobiliaria Sosa Zamudio, SA de CV———–18, 822,613.43

5.- Constructora Maemar, SA de CV—————————-18, 830,656.65

Daniel Caballero Pineda enfatizó ante esta difícil situación su latente preocupación por el gremio de constructores de la zona norte, al quedarse sin trabajo la plantilla de sus trabajadores y por ende, sin ingresos para el sustento familiar.

Señaló, buscan entablar un diálogo con las autoridades correspondientes para que dé respuesta a esta inconveniente situación que lacera la economía de quienes integran la Delegación Veracruz Norte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues no se pretende otra cosa más que se brinde la oportunidad de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado y favorecer a quienes dependen de dicho giro.

También te puede interesar: Millonarios no pagan impuestos; se les aplicará todo el peso de la ley

Redacción Noreste.