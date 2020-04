Sólo el 1% de recursos para obra pública no se ejercieron en Veracruz, por incumplimiento de contratistas: Sedesol. En Veracruz se ejercieron al 99 por ciento los recursos federales etiquetados para obra pública durante el año pasado, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOLSEDESOL) en el estado, Guillermo Fernández Sánchez:

“Tuve una obra en el norte, donde el contratista a las pocas semanas falleció, ante eso no se puede hacer mucho. Yo intenté reactivar ese presupuesto, pero ya no fue posible. Otros contratistas pues simplemente no les alcanzó el tiempo, pero finalmente el 99 por ciento se terminó” dijo este lunes en entrevista.

