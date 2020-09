Comerciantes invierten en productos patrios, esperan un mínimo repunte.

Redacción Noreste

Tuxpan, Ver. – Comerciantes de Tuxpan iniciaron con la venta de artículos conmemorativos a las fiestas patrias, sin embrago, solo pocos de ellos se arriesgaron a surtirse de este tipo de productos, en espera de que los ciudadanos adquieran algo, aunque están conscientes de que la situación económica que prevalece es difícil.

Martha Méndez San Martín, Secretaria General de Puestos fijos y semifijos, señaló que le están apostando al mes de septiembre el cual en años anteriores era un buen mes de ventas debido a que muchas familias adquirían productos patrios, y que por la crisis económica por la que atraviesan las familias debido al covid-19 las ventas podrían no repuntar.

“Echamos la moneda al aire y esperamos que nuestra inversión en estos productos pueda generar algún ingreso, sabemos que la situación está difícil y que muchas familias no compraran nada de esto, pero de todos modos nos surtimos un poco para ofrecer estos productos como es tradición”.

Señaló que el hecho de que los alumnos no vayan a las escuelas será la principal causa por la que no se adquieran dichos productos, pues en todas las instituciones educativas les pedían adornos para colocar en los salones, cuestión que este año no sucedió.

