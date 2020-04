Comerciantes piden diferir pagos de CFE; temen endeudarse. En Tuxpan, el pago de servicios básicos para locatarios de los diversos mercados del municipio será un tema complicado, sobre todo porque al no existir ventas, la poca afluencia de ciudadanos así como por el cierre de los establecimientos que no son de primera necesidad, sus deudas tendrán que esperar, pues no tienen ingresos. Algunos más tendrán que solicitar préstamos para por seguir contando con dichos servicios.

Los locatarios indicaron que el servicio de energía eléctrica es primordial para quienes cuentan con productos que requieran permanecer en refrigeración o a cierta temperatura para su conservación, y es que el pago de la luz no se puede retrasar, ya que de ser así se corta el suministro y tendrían que pagar las multas por reconexión.

Expresaron que ante esta situación, solicitaron a las autoridades de la CFE que se les permita realizar el pago de sus recibos de manera diferida considerando que no hay ventas y que no es porque ellos no quieran pagar sino que esto es generado por la pandemia.

Explicaron que muchos de ellos no sólo tendrán que lidiar con el pago de los servicios básicos, sino también con las rentas de locales, así como los derechos de piso en el caso de los mercados municipales.

