Comerciantes rechazan participar en Tianguis de Todos Santos.

Los comerciantes que año con año veían una oportunidad de ingreso con la celebración de Todos Santos, hoy no saben si entrarle a la inversión que ello implica, pues el cambio de sede por parte de las autoridades municipales de Tuxpan, podría afectarles y hacerlos perder todo lo que inviertan.

Locatarios del mercado Héroes del 47, que cada año formaban parte de esta plaza, consideran que el volverlo un tianguis y que sea realizado en los terrenos de la ganadera, provocaría que prácticamente la población no acuda a realizar sus compras.

Miguel Sánchez García, comerciante tuxpeño lamentó que en lugar de que se les este apoyando, pues han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, ahora se quiera hacer en otro punto de la ciudad la vendimia de los productos alusivos a esta fecha.

Aunado a ello, dijo que los tiene molestos, que el área de Comercio Municipal haya decidido hasta este lunes poner en venta los espacios, que tendrán un costo de mil pesos, a escasos 10 días que este tianguis se lleve acabo. Cuándo cada año se hace un mes anticipado a esta fecha, lo que les permite prepararse para la inversión que tienen que realizar.

“Ya estamos a destiempo, muchos no contamos con el dinero para adquirir los productos que ofrecemos, así que recurrimos a préstamos que en estos momentos será ya difícil obtener, por lo que muchos han decidido en esta ocasión no vender nada, para no arriesgarse a perder lo poco que tienen”, aseveró.