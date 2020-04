Estos son los posibles candidatos a la alcaldía de Tuxpan. Cada vez están más cerca las llamadas elecciones intermedias del 2021, ya hay quienes no sólo aspiran y suspiran por puestos de elección popular, como la alcaldía de esta ciudad y puerto, también hacen “amarres” “alianzas” y reuniones privadas y públicas, como las que en semanas pasadas ha venido efectuando el ex alcalde y ex diputado federal Alberto Silva Ramos, quien ha sostenido encuentros con miles de Tuxpeños, lo que sin duda para muchos marcó el arranque de la carrera presidencial por el 2020 en este municipio.

Durante dichas elecciones intermedias, Veracruz estará gobernado por Morena ya que el presente mandato estatal, está contemplado hasta el 30 de noviembre de 2024.

En este contexto, es como se llevarán a cabo las elecciones en las que Tuxpan, en donde se habrá elegir alcalde para suceder al panista Juan Antonio Aguilar Mancha.

Algunos con sus acciones, mensajes en sus redes y demostrando musculo en sus eventos públicos, dejan ver sus aspiraciones por llegar a la silla presidencial de Juárez 20, otros son considerados por los miembros de su partido o por el sentir popular candidatos naturales a la alcaldía y hay quienes se han convertidos en “eternos” suspirantes por la Presidencia Municipal de Tuxpan.

Empezamos esta lista con quien cuenta con una enorme simpatía y aceptación por parte de los ciudadanos de este puerto, hablamos nada más y nada menos que de Alberto Silva Ramos.

Beto Silva, fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (Sedema), con Fidel Herrera Beltrán, alcalde de Tuxpan, Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL) y Coordinador de Comunicación Social durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa del PRI, partido del que fue dirigente estatal. En el 2015 gana las elecciones en las que contendió por la diputación federal representante a este distrito con cabecera en Tuxpan. Sus relaciones políticas lo llevaron hacer mancuernas con algunos de sus compañeros legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, mostró cercanía con el actual gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo y entabla amistad con el ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello del Partido Verde, así como del hijo de su mentor, Fidel Herrera Borunda. En esta ocasión, de entrar en la contienda, Beto Silva, esta apuntalado para representar al Partido Verde, instituto político que estaría a la espera de una alianza con MORENA y en todo caso con el PT. De concretarse, expertos en política aseguran la candidatura sería de Alberto pero las posiciones claves del gobierno las tendría MORENA.

Dentro de esta lista también se encuentra el actual diputado federal de la LXIV Legislatura de Representación Proporcional por la Tercera Circunscripción de la entidad veracruzano, es a juicio de analistas locales, uno fuerte contendiente por la alcaldía tuxpeña, considerando que la posición y relaciones que ha adquirido en su partido, MORENA. Si bien la derrota que obtuvo cuando contendió en el 2012, por la diputación federal no lo frenó por el contrario incrementó experiencia y puestos claves en MORENA, al fungir como consejero nacional y Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional. En la actualidad, se desempeña en la máxima tribuna del país, es secretario Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y en su recién informe de labores legislativas dejó un poderoso mensaje electoral al abarrotar el recinto donde rindió cuentas de sus actividades al que asistió ni más ni menos que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Otro morenista que también ha mostrado su interés por a la silla presiecial es José Manuel Pozos Castro, actual presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado ha sido apuntalado en la capital del estado, para un cargo en el gabinete estatal como la Secretaria de Gobierno, o incluso como primera fórmula para la Senaduría en el 2024, no se descarta tampoco como candidato natural para la Presidencia Municipal, ante su amplia experiencia y de relaciones en el ámbito político estatal y nacional. Desde su fundación Juntos Más Poder, ha tenido la oportunidad de apoyar en diversos ámbitos como sociales, educativos, deportivos y en participar en acciones altruistas.

Esta lista no estaría completa sin dejáramos de mencionar a Arturo Esquitín Ortiz, ex diputado local y ex candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), ha sido catalogado como aspirante a la alcaldía tuxpeña, tras su anuncio de la creación de la Fundación “Esquitín” en la que realiza intermitentes actividades de beneficio social, educativas y deportivas. Su paso como legislador en el Congreso Local se dio en los tiempos de hegemonía de su partido en el gobierno estatal con Miguel Angel Yunes Linares a la cabeza y del tuxpeño José de Jesús Mancha Alarcón en la dirigencia panista, con quien no quedo en buenos términos al recibir una negativa a la solicitud de una candidatura más, por lo que apostó en abierto a Joaquín Guzmán Avilés de quien espera le cumpla su exigencia.

El empresario Miguel Ángel Martínez Elizalde de la compañía MAEMAR y de un medio de comunicación, ha figurado como precandidato del PRI a la alcaldía, en diversas ocasiones y es conocido por su cercanía con diversos gobernadores veracruzanos. Dirigió en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Poza Rica, además de encabezar la delegación de Coparmex en este municipio y una fundación de apoyo social que lo ha acercado a diversos sectores del municipio.

Por la parte independiente se en lista a Tavo Greer , quien quedó en la segunda posición en las pasadas elecciones de Tuxpan según el Organismo Público Local Electoral del Estado (OPLE) del Estado de Veracruz. El empresario transportista ya fue alcalde de un cuatrienio en ese entonces por el PAN, fue director de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX).

Otro que de nueva cuenta a reafirmado su interés por ocupar la silla presidencial es Everardo Gustin Sánchez, empresario gasolinero y de un medio de comunicación, así como de una compañía que ha generado miles de empleos para los tuxpeños, contendió en las pasadas elecciones por la vía independiente, si bien no obtuvo el triunfo ganó experiencia y un mayor posicionamiento a nivel municipal.

Mientras que del lado de las mujeres se encuentra la ex panista Adely Morales Méndez recién ingresada al PRD que cedió su registro a Futuro 21, esta considera como una fuerte contendiente, la panista Erika Espinoza Cabrera actual directora del CONALEP de Tuxpan, tiene amplias posibilidades de buscar una curul a la llegada de Joaquín Guzmán Aviles a la dirigencia del PAN estatal a quien le demostró su total respaldo.

Redacción Noreste