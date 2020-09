Familiares de pacientes del Hospital General de Tuxpan piden ayuda. Sufrimiento y desesperación, es lo que viven familiares de pacientes hospitalizados en el Hospital General de Tuxpan “Emilio Alcazar”, pues no cuentan con recursos para poder seguir pagando los tratamientos, ni su estancia en esta ciudad, pues algunos provienen de municipios cercanos a este puerto.

Familiares de pacientes del Hospital, no cuentan con recursos para poder seguir pagando los tratamientos.

El primer caso es el del señor Pablo C. S. de 58 años de edad, quien tiene 12 días internado en el Hospital por Covid-19, su hija Lucia esta al cuidado de su padre y señaló que viven del trabajo en el campo, hasta este momento llevan gastados 20 mil pesos en medicamentos y estudios; actualmente no cuentan con recursos para poder seguir pagando el tratamiento, el cual es muy costoso, pues en un solo medicamento para un día se gastan 800 pesos y los estudios que le envían a hacer el paciente cuestan 2 mil 500 pesos.

“Pido ayuda a la ciudadanía, ustedes saben que un jornalero gana poco en la milpa 800 pesos nos cuesta un solo medicamento y eso es lo que ganaba mi padre a la semana, ya no puedo solventar los gastos de la medicina, mi padre tiene 12 días internado, habíamos pedido prestado dinero en el rancho y también son gente humilde como nosotros y ya no pueden seguir ayudándonos”.

Su hija está realmente desesperada y pide apoyo a la ciudadanía para poder salvar a su padre de esta terrible enfermedad. Su número de tarjeta es 4152 3136 4561 8625 y su número de celular es 783 106 5115 al que pueden comunicarse a cualquier hora.

El segundo caso es del señor Antonio F. L. de 54 años de edad, quien también padece Covid-19, y llegó desde Pánuco a este puerto acompañado de su esposa Susana hace 3 días, ella explicó en medio del llanto que su esposo es mecánico y al ser el sostén de su familia, se quedaron sin recursos, por lo que les han pedido a todos sus familiares algo de dinero, sin embargo, para combatir el SarsCov-2 han realizado varios gastos y del dinero que tenían hoy ya no queda nada.

“Mi esposo está muy grave, pido ayuda para poder comprar sus medicamentos, desde ayer me lo enviaron a realizarse unos estudios que me salen en 2 mil pesos, pero como no tengo nada de dinero no se los he podido mandar a hacer, ahorita he estado solventando lo de las recetas con lo que me ha ayudado sus hermanos, ahorita les pido de corazón que me ayuden a salvar a mi esposo, su estado es delicado, batalla para respirar, le dan temperaturas, se le quita y regresan, tiene los pulmones muy congestionados”.

Susana pide a dios que su esposo pueda librar su batalla contra el Covid ya que en su hogar lo esperan sus tres pequeños hijos, ella proporcionó el número de cuenta saldazo 4766 8412 7652 8497 o pueden contactarla al número de celular 846 115 8063.

Finalmente, también se acercó también la señora Selena F. C. quien narró que desde hace 20 días su esposo Daniel C. S. de 28 años de edad ingresó al Hospital General de esta ciudad por un derrame cerebral al igual que las otras dos entrevistadas pide el apoyo para seguir solventando el tratamiento médico de su paciente, aunque esta es una historia diferente a la de los pacientes con Covid, ellos también solicitan el apoyo de la ciudadanía para ello. Provienen de Tantoyuca y Selena manifestó que no conoce a nadie en esta ciudad, no tiene un solo peso para seguir comprando medicamentos, ni para comer.

“Ahorita no tenemos ni un peso para gastar aquí, necesitamos dinero y ya no sé a quién pedirle prestado, no sé qué hacer, nos piden medicina diaria y nos gastamos de mil 500 a dos mil pesos diarios, mi esposo trabajaba en el rancho y ganaba poquito, de donde voy a sacar dinero para atender su enfermedad”.

Rompiendo en llanto la joven Selena pidió de todo corazón a quienes tengan la posibilidad de poder apoyarlos con un poco de dinero o medicamentos que se comunicaran al número telefónico 789 101 8121, mientras que cualquier ayuda monetaria puede ser depositada a la tarjeta BanCoppel 4169 1604 6041 8156.

Estas son solo unas de las historias que a diario se ven en el Hospital General de Tuxpan, donde llegan pacientes y sus familias de diversos municipios de la zona norte y que se enfrentan a la escases de recursos económicos para poder atender su enfermedad.

Por Redacción Noreste

