Filtros sanitarios en Tuxpan no funcionan, turistas no acatan medidas. Luego de que las autoridades municipales retiraran los filtros en las entradas a la zona de playa, se han comenzado a registrar visitas de turistas, los cuales ingresan sin mayor problema a la playa y aprovechando de que no hay vigilancia se vuelan la restricción emitida desde el mes de abril, que tiene como finalidad evitar la propagación de contagios de Covid-19.

Habitantes de la zona refieren que desde que los filtros dejaron de trabajar, los turistas han comenzado a arribar, aunque aún son pocas las personas o familias que llegan hasta las playas, se está violando la medida tomada no solo en las playas de Tuxpan, sino a nivel nacional.

Desde que se anunció que México había llegado a su punto más alto de contagios, las medidas en este municipio comenzaron a reblandecerse y la llega del turismo sigue siendo notoria.

Aunado a ello, en redes sociales circula publicidad de playas que está ofertando estancia hotelera e ingreso al mar, lo cual ha llamado más la atención de los turistas.

