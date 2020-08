Inhumanos, personal del ISSSTE Tuxpan.

Tuxpan, Ver. – En estas últimas semanas la Clínica Hospital del ISSSTE en Tuxpan se ha visto completamente saturada, los pacientes provenientes de diversos municipios de la región norte se acumulan en pasillos y mientras que los cadáveres de los fallecidos por Covid-19 se apilan en la parte trasera del nosocomio.

No hay suficientes médicos, ni enfermeras y hace días un grupo de familiares dieron a conocer que el personal solo da información de los pacientes una vez por día.Diversas quejas en contra el hospital se han ido acumulando y la situación es que está rebasado y no solo se pacientes de covid, sino de cualquier otro padecimiento.

Trascendió que para atención de pacientes covid solo hay una enfermera por turno y que solo dan informes de la situación de los hospitalizados a la 1 de la tarde y en ocasiones el paciente murió muchas horas antes, por lo que solo los sacan al patio trasero y los tapan con sábanas.

Inhumanos, personal del ISSSTE Tuxpan.

Anteriormente, también se dio a conocer que hay una doctora internista que solo se aparace cada tres días en el hospital, por lo que los pacientes están a la deriva.

Pacientes que han entrado como sospechosos no han recibido sus resultados, a unos les han hecho pruebas desde una semana antes y siguen sin conocer el resultado.

El equipo de rayos X no está funcionando ahora que más se necesita, no cuentan con oxígeno.

Desesperados, los familiares de los pacientes al director de la clínica-hospital del ISSSTE, Oscar Hernández Castillo, de la cara, porque han tratado de platicar con él, porque incluso han tenido que comprar medicamento de más de mil pesos, del que están haciendo esfuerzo en comprarlo y ni si quiera saben si se los están suministrando.