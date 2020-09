Mercado municipal de Tuxpan, locales han reabierto al 100 por ciento.

Los más de 160 locatarios del mercado municipal “Enrique Rodríguez Cano” han logrado reaperturar sus locales de giros esenciales y no esenciales, y ante el cambio en el color de semáforo sanitario, la reactivación económica dentro del centro de abastos se ha incrementado.

Guillermo Hernández Hernández, Secretario General de la Unión de locatarios del referido mercado, señaló que afortunadamente no presentan la problemática del cierre masivo de locales como en otros mercados, ya que la gente siempre los ha preferido por el lugar donde está situado y su buena atención.

“Estamos percibiendo ventas de algo de lo que vendemos, pero un cierre definitivo a que alguien no pueda abrir su negocio por estar en quiebra, no, en el caso del mercado no se ha dado, seguimos trabajando, sabemos que son tiempos difíciles, pero tenemos todos los negocios abiertos”.