Motociclistas renuentes a usar casco y portar documentación: Tuxpan

Tuxpan, Ver.- Motociclistas son los que más reinciden en no hacer caso de la disposiciones a las autoridades de transito y vialidad, como no hacer uso del casco protector y no traer documentos que avalen la propiedad de las unidades.

De acuerdo a lo mencionado por Miguel Cruz Ángeles, director de Tránsito y Vialidad, existe la inconciencia de algunos padres de familia, quiénes transportan a sus familias sin casco, los ha llevado a tener accidentes fatales.

También, están aquellos ‘bikers’ que sí son responsables a la hora de conducir sus motocicletas, pues para algunos, traer casco no es un lujo, sino la necesidad de salvaguarda su propia vida.

“Muchos no entienden que es un asunto de seguridad, hasta que no se ven obligados, por ejemplo, la sanción del cinturón era tan barata que a nadie le importaba hasta que la subieron y hubo operativos para vigilar que se cumpliera”.

Sobre las acciones que implementa para incentivar el uso del casco, destaca que se realizan exhorto a la ciudadanía tienen que darse cuenta que es su seguridad.

La cabeza es muy vulnerable a la hora de accidentes, desgraciadamente, la imprudencia de no traer los aditamentos adecuados puede costar la vida, finalizó.