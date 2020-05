Recibos de luz con un incremento de hasta 300 por ciento, por confinamiento.

Aunque la Secretaria de Hacienda ordenó no considerar el eventual aumento de consumo doméstico de energía eléctrica provocado por el confinamiento domiciliario recomendado por la Secretaría de Salud ante la emergencia sanitaria por la expansión del Covid-19.

La medida para usuarios residenciales se aplicaría desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19, ósea desde el 30 de marzo del presente año y hasta una semana después del fin de la misma.

Sin embargo, los recibos de consumo de energía eléctrica han llegado con un incremento considerable, lo que además de causar molestia entre la población, también una enorme preocupación debido a que muchas personas se han quedado sin trabajo y tras adoptar la medida de quedarse en casa, los recursos con los que cuentan las familias son limitados, pero ahora se tiene que enfrentar con el pago de un recibo que ha incrementado hasta un 300 por ciento.

Felipe Ramírez residente de un fraccionamiento en este municipio, indicó que su recibo de luz se disparó casi el triple, pues de haber pagado $856.00 pesos el bimestre pasado, ahora tuvo que pagar $2,291.00 pesos.

“¿Dónde está la ayuda del gobierno? porque anuncian que no nos iba a impactar el costo de la energía eléctrica y nos salen con recibos muy altos, si estamos en casa es porque el gobierno así lo dispuso, no porque nosotros queramos estar ahí, ahora, estamos tratando de no gastar tanta energía eléctrica para no pagar un recibo alto y nos llegó al triple, vivo en una casita modesta, con pocos aparatos y estoy sin trabajo”.

Expuso que el personal administrativo de la empresa CFE mantiene la suspensión de labores, por lo que nadie pudo atender su queja y solo le restó tener que pedir un préstamo para poder pagar el recibo.

Por: Redaccion NORESTE