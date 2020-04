Registro Civil entrega actas de nacimiento gratuitas por Covid. El Registro Civil de Tuxpan ha comenzado a emitir actas de nacimiento certificadas de forma gratuita para realizar trámites durante la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, aseguró Jordi Maya Hernández, titular del área referida.

En entrevista expuso que todas aquellas personas que requieran de este documento deberán presentar una identificación oficial, que el trámite sea urgente y que demuestren que no pueden sustentar el pago de dicha copia certificada y, sobre todo, que el documento que se solicite sea de una persona que esté en el Sistema Integral de Impresión de Actas.

“Si no está en el sistema no se la vamos a poder dar gratuita, tendríamos que hacer otros trámites para que cause alta el acta, son muy importantes esos puntos los que se deben de seguir”.

Expuso que este programa de apoyo de parte de la Dirección General del Registro Civil en el Estado comenzó hace apenas un par de días y que ya se ha hecho entrega de aproximadamente 10 copias certificadas de actas de nacimiento totalmente gratis.

Por Redacción Noreste