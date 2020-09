Retirarán vistas del mercado municipal “Enrique Rodríguez Cano”, se vino abajo por las lluvias, por lo que para evitar que se siguiera desprendiendo y pudiera ocurrir un accidente, será retirado en su totalidad.

Al respecto Guillermo Hernández Hernández, Secretario de la Unión de Locatarios, señaló que, aunque las molduras eran de unicel y no representan un riesgo para la población, lo mejor será retirarlas todas de una vez.

“Esas vistas con de unicel y solo llevan una aplicación de un sellador como de cemento blanco que lo hace más consistente, la situación es que no quedaron bien sujetadas y con el agua se han venido desprendiendo, la semana pasada avisamos a protección civil y ya retiraron unas vistas que estaban sobre el lado de la calle Genaro Rodríguez”.

Expuso que ya se hizo la revisión y hay molduras que si están bien sujetadas y otras ya están a punto de desprenderse.

“En si estas no pesan, no es u n riesgo como si fueran tabiques, es unicel que en cierta forma se ve aparatoso, pero no pesan nada, entiendo que es preocupante y que si a alguien le cae de arriba algo por supuesto se espantan”.