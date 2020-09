Se manifiestan taxistas en contra de operativos de Transporte Público y Fuerza Civil en Tuxpan. Taxistas de este municipio se manifestaron en la Delegación de Transporte Público señalando que se efectúan operativos abusivos donde se les retuvieron unidades y documentos, los cuales tras pagar la multa deben recoger en la capital de la entidad, lo que se les hace además totalmente ilógico al existir una delegación en este puerto.

Juan Vera Molina, representante de una agrupación de Taxistas del municipio, dio a conocer que hace apenas dos semanas iniciaron los operativos de transporte público en esta ciudad, donde personal de Xalapa acompañados de la Fuerza Civil, efectúan las revisiones e interfiere en su servicio, infraccionándolos por cualquier detalle.

“La inconformidad de nosotros es que viene de Xalapa y nos levantan infracciones y está bien, no nos oponemos en caso de que en verdad nuestras unidades no anden al cien, pero no estamos de acuerdo es que nos están poniendo la infracción por nada que ver ¿para que se encierre o se lleven los vehículos al corralón? Ahora bien, pagamos nuestra infracción, la pagamos aquí y ahora nos canalizan a Xalapa para que nos puedan entregar nuestros documentos o nos den la liberación de las unidades”.