Seguro de Gastos Funerarios desampara a ganaderos y agricultores tuxpeños. Tras la convocatoria que abrió la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y la aseguradora Protección Agropecuaria compañía de seguros S. A. (PROAGRO), sobre el Seguro de Indemnización de Gastos Funerarios para productores Agrícolas y Ganaderos fallecidos por Covid-19 entre el 5 de agosto del 2020 y el 04 de mayo de 2021, reportan que esta no sido del todo favorable para las familias de que integran los referidos sectores en este municipio.

A decir de Adolfo Iván Alejandre Méndez, Director de Desarrollo Económico de Tuxpan, señaló que es a través de esa dirección como los productores de Tuxpan pueden ser enlazados a los apoyos de SEDARPA, sin embargo, las reglas de operación del programa limitan mucho a los ganaderos y agricultores, al ser este apoyo únicamente para personas de 20 a 60 años, siendo los adultos mayores los que más se han acercado y que ya no entran en el programa.

“Nos llegaron muchas personas, sin embargo, en las reglas de operación hay un margen de edad y la gran mayoría de las personas que llegó son de más de 60 años y lamentablemente por más que quisiéramos apoyarlos no se pudo, no depende de nosotros y debemos apegarnos a lo que dice la SEDARPA y que el acta de defunción diga exclusivamente COVID-19 o Neumonía Atípica, muchos no pasaron y los que pasaron ya enviamos la documentación, pero no nos dan respuesta alguna de ello”.