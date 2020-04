Please select a featured image for your post

Tragedia en la autopista Tuxpan Veracruz. Un motociclista que se desplazaba por la autopista México Tuxpan acompañado de su esposa fue impactado por un coche que se dio a la fuga y a consecuencia de esto murió en el lugar autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver al SEMEFO, mientras que la mujer convalece en el Hospital Civil. Fuentes de la Policía Municipal dieron a conocer que los hechos ocurrieron en la carretera mencionada justo a la altura de la comunidad de Ceiba Rica, perteneciente a este municipio, sitio a donde acudieron elementos policíacos y acordonaron la zona. En el lugar quedó muerto quién en vida respondiera al nombre de Juan Maldonado Cruz, quien tenía 34 años, era de ocupación obrero y vivía en la comunidad de Tierra Blanca, perteneciente a este municipio; dicho sujeto viajaba en compañía de su esposa Soledad C.R., de 44 años quien resultó lesionada y por su cuenta se trasladó al Hospital Civil para su atención médica. Es de mencionar que la mujer destacó a los uniformados que un coche del cual no pudo aportar sus características los impactó y se dio a la fuga con rumbo desconocido. Fueron peritos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia quienes dieron a conocer que la motocicleta se desplazaba en el carril hacia la ciudad de Tuxpan cuando de forma repentina un coche lo impactó y proyectó contra la barra de contención muriendo el conductor de la misma de manera instantánea, mientras que su acompañante por suerte quedó lastimada. Los restos del infortunado sujeto fueron enviados a las instalaciones del SEMEFO donde se espera acudan familiares a reclamar lo para proceder a sepultarlo; cabe mencionar que la motocicleta quedó a disposición de la Policía Federal.