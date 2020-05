Urgen más apoyos para empresas en Tuxpan. Integrantes del sector empresarial en Tuxpan indicaron que además de los préstamos otorgados por el Gobierno Federal también se deberían abrir programas de seguro de desempleo y otro para fortalecer el pago de nóminas, con el objetivo de evitar la insolvencia de las empresas, lo que pone en riesgo la reactivación económica y la conservación de empleos durante la contingencia.

La economía en Tuxpan y la región se encuentra altamente afectada por el coronavirus, mismo que ha provocado el cierre del casi el 80 por ciento de los comercios, la suspensión de miles de empleos formales e importantes pérdidas que impedirán que los comercios cumplan con el reparto de utilidades.

También te puede interesar ver: Más de 22 mil MDP en inversión, Puerto de Tuxpan

Algunos empresarios locales se reconocieron que ante la emergencia sanitaria es claro que no se puede levantar la cuarentena y los comercios no esenciales deben permanecer cerrado, sin embargo, también señalaron que los gobiernos apoyos del gobierno Estatal y federal no han sido lo suficiente para mantener a flote la economía local y mucho menos para mantener las pocas fuentes de empleo y posteriormente reiniciar actividades.

También agregaron que las empresas por sí solas no podrán cubrir al 100 por ciento sus nóminas y será necesario el apoyo de más créditos blandos.

Por Redacción Noreste