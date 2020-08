Vacantes de INE en Veracruz, abren convocatoria de consejeros electorales locales, donde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hizo hincapié en que dicho proceso podrán participar ciudadanos y ciudadanas en las plazas vacantes de consejeros y consejeras electorales de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral.

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 12 de Veracruz, Nelson Asaidt Hernández Rojas mencionó que con ello queda abierto el procedimiento para formar las propuestas de los interesados a ocupar las vacantes de los respectivos cargos a consejeros y consejeras electorales de los Consejos Locales para los procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024.

De igual manera dijo que las personas interesadas deben cumplir con todos los requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 66 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para realizar las actividades de la convocatoria no será necesaria la interacción de personas o el llevar a cabo actividades de campo que puedan poner en riesgo a los aspirantes debido a la emergencia sanitaria, ésta se llevará a cabo a través de medios de comunicación y tecnología.

Las solicitudes de inscripción de los aspirantes serán recicladas del 3 al 17 del presente mes. Esta podrá llevarse a cabo a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, etcétera, contando con presencia pública nacional, estatal o regional.

Cabe resaltar que las propuestas serán presentadas con un formato de solicitud de inscripción el cual debe ser entregado pata su registro. Dicho registro se encontrará disponible en la siguiente página:

https://www.ine.mx

Por correo electrónico seta la inscripción dirigida al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente y de igual manera en la Secretaría Ejecutiva; en lo que se refiere a los documentos requeridos, serán enviados de forma adjunta a la inscripción digital comprimido.

Los requisitos para poder inscribirse en las vacantes se encuentran: “Ser mexicanos y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar” .

“Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación. No contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial”.

